En Israël, l’intelligence artificielle transforme déjà la médecine du quotidien

Les robots ne remplaceront sans doute jamais les médecins ni les infirmières. Mais en Israël, l’intelligence artificielle est déjà en train de bouleverser profondément la manière de soigner, diagnostiquer et suivre les patients. À Tel-Aviv, plus de 800 médecins et experts du géant israélien de la santé Clalit Health Services se sont réunis autour d’une même ambition : intégrer l’IA au cœur de la médecine de demain.

Parmi les innovations présentées, le système « AI Pro » illustre cette révolution médicale. Développé par Clalit, il analyse quotidiennement les données médicales de millions de patients afin d’identifier les traitements les plus adaptés. « C’est comme si le meilleur diabétologue examinait chaque patient chaque soir », explique le Dr Jacob Waxman, médecin et développeur spécialisé en intelligence artificielle.

Pour le professeur Ran Balicer, directeur de l’innovation chez Clalit, l’enjeu dépasse largement la technologie. « Il s’agit de transformer les soins de demain », affirme-t-il. Grâce à l’IA, les médecins peuvent déjà anticiper certaines complications, ajuster les traitements et personnaliser davantage la prise en charge des patients.

Israël bénéficie d’un avantage unique : une centralisation massive des données médicales. « Peu d’organisations dans le monde gèrent cinq millions de patients de manière centralisée et informatisée », souligne le Dr Rotem Levy.

D’autres innovations présentées lors de cette conférence donnent un aperçu très concret de la médecine du futur. La société israélienne BioBeat développe par exemple un capteur portable capable de mesurer la tension artérielle sans brassard grâce à des impulsions lumineuses. De son côté, TytoCare permet déjà aux patients de réaliser certains examens médicaux depuis leur domicile avant une téléconsultation quasi immédiate.

Pour les soignants, l’objectif n’est pas de remplacer l’humain mais de le recentrer sur l’essentiel. « L’IA est un outil indispensable », résume le Dr Amir Ben-Nun. Même conviction chez les infirmières de Clalit, qui espèrent voir les nouvelles technologies alléger les tâches administratives afin de consacrer davantage de temps aux patients.