Friend.com : l’ami virtuel en pendentif, un flop malgré un marketing massif

Dans les couloirs du métro parisien comme new-yorkais, l’image intrigue. Un collier futuriste, minimaliste, presque sorti d’un épisode de Black Mirror. Sa promesse : ne plus jamais être seul. Derrière cette campagne choc se cache Friend.com, une start-up américaine fondée par Avi Schiffmann, entrepreneur déjà connu pour avoir créé l’un des sites de référence de suivi du Covid-19 pendant la pandémie.

Lancé mi-2024, le projet repose sur un objet dit wearable : un pendentif en forme de petite sphère lumineuse, suspendu à un cordon. À l’intérieur, un microphone activé en permanence, relié à une intelligence artificielle. Son ambition est claire : devenir un compagnon émotionnel, un « meilleur ami virtuel » toujours à l’écoute de son porteur.

Contrairement aux assistants vocaux traditionnels comme Siri ou Alexa, ce collier ne se limite pas à répondre à des commandes. Il écoute l’environnement sonore, analyse les situations du quotidien et peut envoyer de lui-même des messages via une application dédiée. Commentaires sur la journée, suggestions d’activités, encouragements : l’IA se veut proactive, intime, presque intrusive. Une innovation qui interroge profondément notre rapport à la solitude, à la santé mentale, mais aussi à la vie privée.

Commercialisé à 130 dollars (environ 110 euros), l’objet a pourtant du mal à convaincre. Aux États-Unis, le constat est sévère : seulement 3 000 colliers vendus en huit mois, malgré une campagne publicitaire estimée à plus d’un million de dollars et quelque 11 000 affiches dans le métro new-yorkais. Un chiffre jugé dérisoire dans l’univers de la tech. Les avis en ligne évoquent des retards de livraison, une communication défaillante et des fonctionnalités parfois en deçà des promesses.

En France, l’accueil est tout aussi mitigé. Le site n’est disponible qu’en anglais, aucune commercialisation officielle n’a été annoncée et les inquiétudes liées à la protection des données personnelles sont nombreuses, notamment au regard du RGPD.

Entre fascination technologique et malaise éthique, ce collier connecté soulève une question centrale : jusqu’où sommes-nous prêts à confier notre intimité à une intelligence artificielle ?