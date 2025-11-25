GoPro, de la vague du succès à la tempête de la concurrence

C’est sur les plages d’Indonésie et d’Australie qu’est née l’une des plus grandes révolutions de l’image sportive : le GoPro. Au début des années 2000, Nick Woodman, jeune Américain passionné de surf et sans emploi, parcourt les côtes australiennes. Entre deux vagues, une frustration grandit : personne ne peut capturer ses exploits. De ce manque naît une idée simple et visionnaire — créer une caméra portable, résistante à l’eau et aux chocs, capable de suivre l’athlète dans chacun de ses mouvements.

Woodman élabore alors les premiers prototypes : une mini-caméra fixée grâce à un bracelet ingénieux, pensée pour accompagner les surfeurs dans l’action. En 2002, GoPro voit officiellement le jour. Très vite, la caméra devient un outil incontournable pour les sportifs de haut niveau. Du surf au ski, de la plongée aux sports extrêmes, elle permet de filmer ce que l’œil humain ne peut saisir.

Le phénomène explose : des milliers de vidéos capturent les exploits d’amateurs et de professionnels, inondent les réseaux sociaux et font de GoPro un objet culte. La marque diversifie son offre avec des caméras d’action toujours plus performantes, des drones ou encore des modèles à 360°. En 2011, plus d’un million de caméras sont vendues. Un an plus tard, GoPro entre en Bourse. Son apogée arrive en 2015 avec un chiffre d’affaires record de 1,6 milliard de dollars.

Mais l’histoire connaît un retournement. L’arrivée massive de concurrents plus accessibles et techniquement solides fait vaciller la marque. Le marché s’est densifié, et des alternatives moins chères ont peu à peu détrôné l’icône des sports extrêmes.

GoPro reste un symbole — celui d’une innovation née d’un besoin simple — mais dont le trône, aujourd’hui, est plus contesté que jamais.