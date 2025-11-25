i-Brain Tech : quand la performance sportive se joue… dans le cerveau

Et si la clé de la performance sportive ne se trouvait plus seulement dans les jambes, les bras ou le souffle… mais dans le cerveau ? À Tel-Aviv, la start-up israélienne i-Brain Tech, fondée en 2019, en est convaincue. Son pari : transformer notre activité cérébrale en un véritable outil d’entraînement, grâce à une technologie unique mêlant neurosciences, IA et sport de haut niveau.

Dans leurs locaux, des dizaines de chercheurs et d’ingénieurs travaillent sur un casque révolutionnaire capable de détecter l’activité électrique du cerveau et de la traduire… en mouvements dans un jeu vidéo. L’objectif n’est pas de devenir un nouveau héros virtuel, mais d’entraîner le cerveau comme un muscle, d’améliorer la prise de décision, la coordination, la concentration et la précision des athlètes — sans qu’ils aient besoin de bouger.

Le Dr Konstantin Sonkin, fondateur et PDG, résume sa vision : « Si les athlètes peuvent prendre de meilleures décisions sous pression, cela change totalement leur potentiel. »

Cette idée s’applique aux footballeurs blessés, aux basketteurs en rééducation, mais aussi aux élèves, aux pilotes de chasse, ou à tout métier nécessitant lucidité et rapidité.

La technologie est déjà utilisée par plusieurs clubs de Premier League et équipes européennes. Debout sur le terrain, assis chez soi ou dans un centre spécialisé, l’athlète s’entraîne cérébralement : passes décisives, penaltys, anticipation, visualisation… chaque session construit de nouvelles connexions neuronales. Lorsqu’il revient sur le terrain, le geste devient plus naturel, presque automatique.

Pour i-Brain Tech, il ne s’agit que du début. Après le sport d’élite, la start-up multiplie les essais cliniques aux États-Unis pour appliquer cette méthode à la rééducation neurologique.

De la performance sportive à la santé, une révolution silencieuse est en marche, rappelant qu’au fond, dans le sport comme dans la vie, « tout commence dans la tête ».