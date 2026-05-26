Le QR code : comment un petit carré noir et blanc a révolutionné notre quotidien

Longtemps discret, presque invisible, le QR code est aujourd’hui partout : dans les restaurants, les transports, les publicités, les paiements ou encore les certificats numériques. Pourtant, cette technologie devenue incontournable ne date pas de la pandémie de Covid-19.

Le QR code a été inventé en 1994 par l’ingénieur japonais Masahiro Hara. Son objectif était simple : faciliter le travail des ouvriers dans les usines automobiles japonaises, notamment chez Toyota.

À l’époque, les codes-barres traditionnels montraient leurs limites. Ils contenaient peu d’informations et devenaient rapidement illisibles lorsqu’ils étaient abîmés. Le QR code, lui, permettait de stocker jusqu’à 200 fois plus de données tout en restant lisible même endommagé à près de 30 %.

Rendu public en 1999, ce petit carré noir et blanc commence rapidement à se diffuser au Japon. Dès 2002, plusieurs téléphones portables japonais intègrent déjà des caméras capables de le scanner. Il faudra attendre 2010 pour voir cette technologie arriver massivement sur les iPhone.

Mais c’est véritablement en 2020, avec la pandémie de Covid-19, que le QR code explose à l’échelle mondiale. Menus numériques, paiements sans contact, pass sanitaires : il devient un outil central du quotidien.

Le 13 octobre 2021, plus de 591 millions de certificats européens utilisant des QR codes avaient déjà été générés dans l’espace économique européen.

Simple, rapide et pratique, le QR code est devenu l’un des symboles de notre société connectée. Mais son succès attire aussi les cybercriminels. Certains remplacent désormais des QR codes légitimes par des versions frauduleuses afin de voler des données personnelles ou bancaires.

Une preuve qu’une innovation conçue pour simplifier la vie peut aussi devenir une nouvelle porte d’entrée pour les arnaques numériques.