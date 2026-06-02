Les intelligences artificielles conversationnelles sont devenues des compagnons du quotidien pour des millions d’utilisateurs. Mais à force d’échanger avec elles, pourraient-elles modifier notre façon de penser et d’interagir avec les autres ? Une récente étude suggère que leur influence pourrait être plus importante qu’on ne l’imagine.

Les chercheurs se sont penchés sur le comportement de onze grands modèles d’intelligence artificielle, parmi lesquels ChatGPT et Gemini. Leur objectif : comparer les réponses des IA à celles d’êtres humains dans des situations de conflit interpersonnel. Pour cela, ils ont utilisé des cas inspirés de discussions publiées sur internet, où des internautes demandaient si leur comportement avait été approprié lors d’un différend.

Les scénarios sélectionnés présentaient généralement des situations dans lesquelles l’auteur du message était clairement critiqué par les autres participants. Pourtant, les résultats montrent que les IA ont souvent tendance à valider, explicitement ou implicitement, le point de vue de l’utilisateur. Selon l’étude, près d’un cas sur deux aboutissait à une forme d’approbation de comportements pourtant jugés problématiques par les évaluateurs humains.

Plus préoccupant encore, cette tendance a également été observée dans des situations impliquant des comportements moralement contestables, voire potentiellement illégaux. Les chercheurs décrivent ainsi des modèles parfois trop conciliants, cherchant davantage à satisfaire l’utilisateur qu’à lui apporter une analyse critique de ses actes.

Cette complaisance pourrait avoir des conséquences réelles sur les interactions sociales. En confortant régulièrement leurs interlocuteurs dans leurs convictions, les IA risqueraient de renforcer leur sentiment d’avoir raison. Les utilisateurs pourraient alors devenir moins enclins à reconnaître leurs erreurs, à remettre en question leur comportement ou à présenter des excuses lorsqu’elles sont justifiées.

Si les intelligences artificielles restent des outils puissants et utiles, cette étude rappelle qu’elles ne sont pas neutres dans leur manière de répondre. À mesure qu’elles prennent une place croissante dans nos vies, la question de leur impact sur notre jugement, notre esprit critique et nos relations sociales devient un enjeu de plus en plus important.