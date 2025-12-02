Meala, la start-up israélienne qui révolutionne l’agroalimentaire

Née de la volonté de dépolluer nos assiettes, Meala s’attaque à l’un des plus grands défis de l’industrie agroalimentaire : remplacer les ingrédients ultra-transformés et les œufs par des solutions saines, économiques et durables. Une révolution portée par deux entrepreneures visionnaires, Tali Feldman Sivan et Hadar Ekhoiz Razmovich.

Tout commence par un constat historique. « À l’époque de la Seconde Guerre mondiale, il était légal d’utiliser des ingrédients chimiques pour prolonger la vie des aliments », rappelle Tali Feldman Sivan. Ces pratiques se sont ensuite généralisées, au point qu’aujourd’hui plus de la moitié de l’apport calorique quotidien provient d’aliments ultra-transformés, liés à l’obésité, au diabète et à diverses maladies.

Face à cette dérive, Meala propose une rupture : simplifier radicalement la liste d’ingrédients, en remplaçant hydrocolloïdes, additifs et œufs par des protéines végétales innovantes. « Nous voulons que les fabricants puissent créer des aliments bons, avec une liste courte et compréhensible », explique Hadar. Mission accomplie : Meala parvient à réduire des listes de 26 ingrédients… à seulement 8.

Le secret ? Une technologie propriétaire mêlant biotechnologie, fermentation et innovation alimentaire. Une approche qui répond aussi à un problème stratégique pour les industriels : la flambée des prix des œufs. Leur poudre à base de pois permet de réduire de moitié l’usage d’œufs, avec un coût inférieur, une stabilité d’approvisionnement et surtout… un goût inchangé.

Dans les cuisines de Meala, la technologue alimentaire Shelly Shahar le prouve : sauces, viandes végétales, desserts. Et à la dégustation : « On ne voit pas la différence ! » s’enthousiasme la journaliste Emily Frances.

Le pari est clair : rendre l’alimentation plus saine, plus simple et plus durable. Et Meala semble déjà avoir gagné son défi.