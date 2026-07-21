Meta veut alerter les parents lorsque l'IA détecte un risque suicidaire chez un adolescent

Meta va renforcer les outils de protection des adolescents sur Instagram en utilisant l'intelligence artificielle pour repérer les conversations évoquant le suicide ou l'automutilation. Lorsqu'un échange avec l'assistant Meta AI fera apparaître un risque sérieux, les parents pourront recevoir une alerte par l'intermédiaire des dispositifs de supervision du réseau social.

Le système ne se limitera pas aux déclarations explicites. Il devra également identifier des formulations plus indirectes susceptibles de révéler une détresse psychologique. Meta affirme avoir conçu ce dispositif avec l'aide de plus de 75 spécialistes de la santé mentale des adolescents.

Face à un message inquiétant, l'assistant conversationnel commencera par encourager le jeune à se tourner vers un adulte de confiance. Il pourra également lui proposer de contacter une ligne d'écoute spécialisée. Parallèlement, la conversation sera analysée afin d'évaluer la gravité de la situation.

Meta assure toutefois qu'aucune notification ne sera envoyée automatiquement aux familles. Chaque échange signalé par l'intelligence artificielle devra d'abord être examiné par un modérateur humain. En cas de doute, l'entreprise dit vouloir privilégier la prudence et avertir les parents plutôt que de risquer de ne pas détecter un adolescent en danger.

"Nous comprenons à quel point ces alertes peuvent être bouleversantes pour les parents. C'est pourquoi toutes les conversations détectées par notre IA seront examinées manuellement avant qu'une notification ne soit envoyée", explique le groupe dans un communiqué.

Les familles ne recevront pas seulement un avertissement. Meta prévoit également de leur transmettre des ressources élaborées avec des professionnels afin de les aider à aborder avec leur enfant les questions du suicide, de l'automutilation et de la souffrance psychologique.

Cette nouvelle fonctionnalité prolonge un dispositif lancé en février. Les parents utilisant les outils de supervision d'Instagram peuvent déjà être avertis lorsqu'un adolescent recherche des contenus liés au suicide ou à l'automutilation.

Le système est pour l'instant déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Meta prévoit de l'étendre au reste du monde d'ici la fin de l'année.