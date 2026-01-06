Netflix, de la location de DVD à l’empire mondial du streaming

Tout commence dans les embouteillages de Californie. À la fin des années 1990, Marc Randolph et Reed Hastings, deux entrepreneurs américains employés dans une société de logiciels de la Silicon Valley, partagent chaque matin le même trajet pour se rendre au travail. De ces discussions quotidiennes naît une idée simple mais révolutionnaire : permettre de louer des films sans quitter son canapé.

Le 29 août 1997, les deux associés fondent Netflix, contraction de « net » pour Internet et de « flix », argot américain pour films. À ses débuts, la société devient le premier site de location et d’achat de DVD en ligne, livrés directement par courrier. Rapidement, Netflix innove en introduisant un abonnement mensuel illimité, rompant avec le modèle traditionnel de la location à l’unité et supprimant pénalités et dates de retour. Le succès est immédiat : fin 2000, la plateforme compte près de 300 000 abonnés.

Introduite en Bourse en 2002 à 15 dollars l’action, Netflix lève un peu plus de 80 millions de dollars. Vingt-trois ans plus tard, sa capitalisation boursière dépasse les 400 milliards de dollars. Mais le véritable tournant intervient en 2007, lorsque l’entreprise abandonne progressivement la location de DVD pour se consacrer au streaming par abonnement, permettant un visionnage instantané sur ordinateur.

En février 2013, Netflix franchit une nouvelle étape avec House of Cards, sa première série originale. Avec neuf nominations aux Emmy Awards, la plateforme passe du statut de simple diffuseur à celui de studio à part entière. L’expansion internationale s’accélère en janvier 2016, avec un lancement simultané dans 130 pays.

La pandémie de Covid-19 agit comme un accélérateur : en 2020, Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés. Aujourd’hui, le géant du streaming poursuit son expansion et envisage une nouvelle étape stratégique majeure : le rachat de Warner Bros. Discovery, une opération estimée à 82,7 milliards de dollars. Une ambition à la hauteur d’une entreprise qui n’a cessé de réinventer la manière de consommer le cinéma et les séries.