NVIDIA en négociations pour racheter la start-up israélienne AI21 Labs

Le géant américain des semi-conducteurs NVIDIA serait en discussions avancées pour racheter la start-up israélienne AI21 Labs, spécialisée dans l’intelligence artificielle générative. Selon plusieurs sources concordantes, le montant de l’opération pourrait atteindre jusqu’à 3 milliards de dollars, un niveau largement supérieur à la valorisation actuelle de l’entreprise, estimée à environ 1,4 milliard de dollars.

Fondée en 2017, AI21 Labs s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs de l’IA en Israël, notamment grâce à son expertise dans le développement de grands modèles de langage. La société emploie près de 200 ingénieurs et chercheurs, dont les compétences sont considérées comme particulièrement rares sur le marché mondial de l’intelligence artificielle. C’est précisément ce savoir-faire qui attirerait aujourd’hui NVIDIA, désireux de renforcer ses capacités logicielles et algorithmiques face à la concurrence croissante dans le secteur.

Les discussions entre les deux groupes se seraient intensifiées ces dernières semaines, dans un contexte très favorable à l’écosystème technologique israélien. Cette possible acquisition intervient en parallèle de l’annonce par NVIDIA de la construction d’un vaste campus de recherche et développement en Israël, dans la ville de Kiryat Tivon, près de Haïfa. Le projet, dont les travaux devraient débuter en 2027 pour une première occupation en 2031, vise à créer un pôle technologique capable d’employer jusqu’à 10 000 personnes.

Le campus, inspiré du siège californien de NVIDIA à Santa Clara, devrait s’étendre sur 160 000 mètres carrés répartis sur neuf hectares. Le PDG de NVIDIA a d’ailleurs qualifié Israël de « seconde maison » pour le groupe.

Cette opération potentielle s’inscrirait dans une année record pour le marché technologique israélien. En 2025, les fusions, acquisitions et introductions en Bourse ont bondi de 340 %, atteignant 58,8 milliards de dollars, contre 13,4 milliards en 2024. Une hausse largement portée par le rachat de Wiz par Google pour 32 milliards de dollars, la plus importante transaction jamais réalisée pour une entreprise fondée en Israël.

Si elle se concrétise, l’acquisition d’AI21 Labs par NVIDIA confirmerait un peu plus le rôle central d’Israël dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.