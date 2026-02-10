Pixar, 40 ans d’animation : de la prise de risque au triomphe mondial

Véritable géant de l’animation, Pixar fête aujourd’hui ses 40 ans. Avec 23 Oscars et une série de succès planétaires, le studio californien s’est imposé comme une référence absolue du cinéma d’animation. Pourtant, son ascension n’a rien d’évident : les débuts de Pixar furent marqués par l’audace, l’innovation… et de sérieuses turbulences.

L’histoire commence en 1979, lorsque Edwin Catmull et Alvy Ray Smith fondent le Graphics Group, une division dédiée à l’animation par ordinateur. En 1986, un entrepreneur visionnaire rachète l’entreprise : Steve Jobs. Le studio devient alors Pixar, avec l’ambition de révolutionner l’imagerie numérique. Mais le premier pari — le Pixar Image Computer — se solde par un échec commercial. Pour survivre, Pixar se reconvertit temporairement dans la production de publicités animées pour des entreprises extérieures.

Le tournant décisif intervient en 1995 avec Toy Story, premier long-métrage de l’histoire entièrement réalisé en images de synthèse. Distribué par Disney, le film est un triomphe mondial et engrange plus de 350 millions de dollars. Pixar vient d’ouvrir une nouvelle ère du cinéma.

En 1997, un accord stratégique est signé avec Disney pour coproduire cinq longs-métrages. S’ensuivent 1001 Pattes, Monstres & Cie, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles et Cars, tous acclamés par le public et la critique. En 2006, Disney rachète Pixar pour 7,4 milliards de dollars, scellant une alliance historique.

Depuis, les succès s’enchaînent. Vice-Versa 2 devient le plus gros carton du studio avec 1,69 milliard de dollars de recettes, devant Les Indestructibles 2 (1,2 milliard) et Toy Story 3 (1 milliard). En 40 ans, Pixar a produit 29 longs-métrages, alliant prouesse technologique et émotion universelle.

Plus qu’un studio, Pixar est devenu une fabrique à rêves… et une légende du cinéma moderne.