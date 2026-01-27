PlayStation, la console qui a changé le jeu vidéo

Il y a des objets qui traversent les générations sans jamais perdre leur aura. La PlayStation en fait partie. Avec près de 600 millions de consoles vendues dans le monde, toutes générations confondues, elle s’est imposée comme une référence absolue, voire le leader historique du jeu vidéo sur console.

L’histoire commence au début des années 1990 avec Ken Kutaragi, ingénieur chez Sony. En regardant sa fille jouer à une console Nintendo, il comprend immédiatement le potentiel colossal du jeu vidéo. À l’époque pourtant, Sony ne s’intéresse pas à ce secteur. S’ensuivent des mois de développement discret, de débats internes et de batailles juridiques. Contre toute attente, Sony décide finalement de se lancer dans une industrie alors dominée par Nintendo et Sega.

La rupture est technologique. Sony fait le choix du CD-ROM, là où ses concurrents restent fidèles aux cartouches. Un pari audacieux… et gagnant. Un disque PlayStation offre plus de 15 fois la capacité de stockage d’une cartouche Nintendo 64. Résultat : des mondes en 3D plus vastes, des cinématiques en images de synthèse, une qualité sonore proche du CD audio, des textures détaillées et des mécaniques de jeu bien plus complexes. Une révolution.

Le 3 décembre 1994, la première PlayStation sort au Japon. L’Amérique du Nord la découvre en septembre 1995, suivie de l’Europe et de l’Australie quelques semaines plus tard. Le succès est immédiat et massif : plus de 102 millions d’exemplaires vendus entre 1994 et 2006. En comparaison, la Sega Saturn plafonne autour de 10 millions d’unités, et la Nintendo 64 à un peu plus de 30 millions.

Trente ans plus tard, de la PS1 à la PS5, la PlayStation n’a cessé d’évoluer, tout en conservant son ADN : innovation, puissance et expérience immersive. Plus qu’une console, elle est devenue un symbole culturel, et demeure aujourd’hui encore une référence incontournable du jeu vidéo mondial.