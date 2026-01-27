Quand le jeu vidéo soigne : la révolution de la health tech

Invité sur i24NEWS, Sam Glassenberg, fondateur et PDG de Relevate Health Games et responsable des initiatives émergentes en health tech au Centre médical Sheba, a livré une démonstration aussi passionnante que convaincante : les jeux vidéo peuvent transformer en profondeur la médecine moderne.

Issu du monde du gaming, Sam Glassenberg a créé et revendu plusieurs entreprises de jeux vidéo avant d’être recruté par l’hôpital Sheba. Sa mission : faire le lien entre l’industrie israélienne du jeu vidéo et les besoins médicaux concrets des médecins et des patients. Pour lui, les mécaniques issues des neurosciences du jeu vidéo, combinées à l’intelligence artificielle, offrent des outils extrêmement puissants pour modifier les comportements, améliorer l’apprentissage et optimiser les soins.

Il cite un exemple frappant : Pokémon Go. Alors que des milliards de dollars avaient été investis aux États-Unis pour lutter contre l’obésité sans réel succès, ce jeu a réussi en quelques jours à faire marcher des dizaines de millions de personnes. « Les jeux vidéo modifient le comportement humain. La question n’est pas de savoir s’ils sont bons ou mauvais, mais comment on les utilise », explique-t-il.

Aujourd’hui, cette logique est pleinement intégrée dans la santé. Aux États-Unis, la FDA a approuvé plusieurs jeux vidéo thérapeutiques, notamment pour le traitement du TDAH. Des médecins peuvent désormais prescrire un jeu vidéo, pris en charge par les assurances. Sam Glassenberg a lui-même développé des jeux destinés à former médecins et chirurgiens à la prise en charge de patients complexes, en transformant le diagnostic médical en jeu de stratégie.

Son engagement est aussi personnel. Après le diagnostic de diabète de type 1 de sa fille, il a co-développé Level 1, un jeu qui apprend, en quelques heures, à gérer l’insuline et les courbes de glucose. Lancé récemment, il compte déjà près de 40 000 joueurs et a profondément changé l’accompagnement des nouveaux patients.

Loin des clichés sur la violence ou l’addiction, Sam Glassenberg conclut : les jeux vidéo sont l’un des outils les plus efficaces jamais créés pour apprendre, soigner et former. Tout dépend de l’usage qu’on en fait.