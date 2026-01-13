Starlink, la toile spatiale d’Elon Musk : révolution numérique ou risque planétaire ?

Fournir un accès à Internet haut débit partout sur la planète, y compris dans les zones les plus reculées et dépourvues d’infrastructures : telle est l’ambition de Starlink, le projet porté par Elon Musk via sa société SpaceX. Une promesse technologique qui répond à l’explosion des usages numériques contemporains — jeux vidéo en ligne, visioconférences, télétravail, télémédecine — et qui redéfinit déjà la connectivité mondiale.

Concrètement, Starlink repose sur une gigantesque constellation de satellites de télécommunications placés en orbite terrestre basse, entre 500 et 2 000 kilomètres d’altitude. Ce choix technologique constitue une rupture majeure : contrairement aux satellites géostationnaires, situés à 36 000 kilomètres de la Terre, l’orbite basse permet de réduire drastiquement la latence. Résultat : un temps de réponse passant d’environ 600 millisecondes à près de 20 millisecondes, une performance déterminante pour les usages en temps réel.

Lancé en 2019, Starlink est aujourd’hui le premier fournisseur mondial d’Internet par satellite à avoir misé sur cette architecture. Près de 9 400 satellites sont déjà opérationnels et gravitent autour de la Terre, mais Elon Musk voit bien plus loin : à terme, la constellation pourrait compter jusqu’à 42 000 satellites, formant une véritable toile numérique enveloppant la planète.

Dernière étape en date : le régulateur américain des télécommunications a donné son feu vert à SpaceX pour le déploiement de près de 7 500 satellites de seconde génération. La moitié devra être mise en orbite d’ici le 1er décembre 2028, l’ensemble avant décembre 2031.

Mais cette course à la connectivité soulève de sérieuses inquiétudes. Chaque jour, la désintégration de satellites en fin de vie libère des tonnes de matériaux dans l’atmosphère. Des scientifiques alertent désormais sur un risque potentiel pour la couche d’ozone et sur des effets encore mal mesurés sur le climat mondial.

Entre prouesse technologique et défi environnemental, Starlink incarne ainsi l’un des grands dilemmes de l’innovation du XXIᵉ siècle.