W, le pari d’un réseau social européen face à X

Un nouveau réseau social européen ambitionne de rebattre les cartes du débat en ligne. Baptisé W, le projet a été officiellement présenté la semaine dernière en marge du Forum de Davos. Son objectif est clair : proposer une alternative crédible à X, jugé par de nombreux responsables européens trop permissif face à la désinformation et aux contenus extrémistes.

À la tête de cette initiative, Anna Zeiter, ancienne dirigeante d’eBay spécialisée dans la protection des données. Elle entend bâtir une plateforme « plus fiable et plus vertueuse », conçue, gérée et hébergée intégralement en Europe. Le projet, baptisé W Social, se présente comme un Twitter « amélioré », reposant sur la vérification humaine, la transparence et la protection stricte des données personnelles.

Contrairement à X, W n’acceptera que des comptes rattachés à des personnes réelles. Chaque utilisateur devra passer par un système d’identification humaine destiné à limiter les faux profils, les bots et l’automatisation massive. Les données seront hébergées de manière décentralisée en Europe, avec une politique renforcée de lutte contre la désinformation.

« Partout en Europe et au-delà, la désinformation systémique érode la confiance du public et fragilise la prise de décision démocratique », explique Anna Zeiter. « Nous sommes convaincus de l’urgence de créer une plateforme européenne plaçant la vérification humaine, la liberté d’expression et la protection des données au cœur de ses priorités. »

Le nom W n’a pas été choisi au hasard. Il renvoie au mot “we” (« nous »), mais aussi aux cinq W du journalisme (who, what, when, where, why), symboles d’une information rigoureuse. Enfin, il peut se lire comme l’assemblage de deux V : Valeurs et Vérifié.

Financé à ce stade par des investisseurs technologiques suédois, W prévoit une nouvelle levée de fonds en 2026. Une version bêta est attendue en février 2026, avant une ouverture au grand public annoncée pour la fin de la même année.