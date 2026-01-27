W, le pari d’un réseau social européen face à X
Présenté en marge du Forum de Davos, W ambitionne de devenir le premier grand réseau social européen fondé sur la vérification humaine.
Un nouveau réseau social européen ambitionne de rebattre les cartes du débat en ligne. Baptisé W, le projet a été officiellement présenté la semaine dernière en marge du Forum de Davos. Son objectif est clair : proposer une alternative crédible à X, jugé par de nombreux responsables européens trop permissif face à la désinformation et aux contenus extrémistes.
À la tête de cette initiative, Anna Zeiter, ancienne dirigeante d’eBay spécialisée dans la protection des données. Elle entend bâtir une plateforme « plus fiable et plus vertueuse », conçue, gérée et hébergée intégralement en Europe. Le projet, baptisé W Social, se présente comme un Twitter « amélioré », reposant sur la vérification humaine, la transparence et la protection stricte des données personnelles.
Contrairement à X, W n’acceptera que des comptes rattachés à des personnes réelles. Chaque utilisateur devra passer par un système d’identification humaine destiné à limiter les faux profils, les bots et l’automatisation massive. Les données seront hébergées de manière décentralisée en Europe, avec une politique renforcée de lutte contre la désinformation.
« Partout en Europe et au-delà, la désinformation systémique érode la confiance du public et fragilise la prise de décision démocratique », explique Anna Zeiter. « Nous sommes convaincus de l’urgence de créer une plateforme européenne plaçant la vérification humaine, la liberté d’expression et la protection des données au cœur de ses priorités. »
Le nom W n’a pas été choisi au hasard. Il renvoie au mot “we” (« nous »), mais aussi aux cinq W du journalisme (who, what, when, where, why), symboles d’une information rigoureuse. Enfin, il peut se lire comme l’assemblage de deux V : Valeurs et Vérifié.
Financé à ce stade par des investisseurs technologiques suédois, W prévoit une nouvelle levée de fonds en 2026. Une version bêta est attendue en février 2026, avant une ouverture au grand public annoncée pour la fin de la même année.