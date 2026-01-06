Watergen, quand l’air devient eau : l’innovation israélienne qui transforme l’humidité en ressource vitale

À Petah Tikva, près de Tel-Aviv, une entreprise israélienne repousse les frontières de l’innovation durable. Watergen a développé une technologie capable de transformer l’humidité présente dans l’air ambiant — entre 0 et 4 % — en eau potable, propre et minéralisée.

Sur les toits de la ville, les machines de Watergen fonctionnent déjà à plein régime. « Grâce à notre technologie, nous générons beaucoup d’eau avec très peu d’électricité, tout en garantissant une eau de haute qualité », explique Steve Elbaz, PDG de l’entreprise. Une seule machine peut produire jusqu’à 1 000 litres d’eau par jour, selon les conditions atmosphériques, suffisamment pour alimenter un immeuble de six étages et l’ensemble de ses occupants.

L’un des atouts majeurs de Watergen réside dans la fiabilité de sa filtration. Même dans des zones fortement polluées, comme certains centres urbains en Chine, l’eau produite reste pure. « Nous avons développé de nombreux brevets dans la filtration de l’air et la minéralisation de l’eau. Nos machines ont été testées pendant des années dans les environnements les plus pollués, avec des analyses régulières par des laboratoires indépendants », souligne Steve Elbaz.

Présente aujourd’hui dans plus de 90 pays, l’entreprise ne se limite pas aux bâtiments tertiaires. Watergen a également conçu des unités mobiles, montées sur remorques, capables de produire jusqu’à 220 litres d’eau par jour. Déployables en moins de 30 minutes, elles sont destinées aux zones touchées par des catastrophes naturelles, des sécheresses ou des conflits armés. Aux États-Unis après des ouragans, en Asie du Sud ou en Afrique, ces machines ont déjà permis de fournir une eau saine à des populations privées d’accès à cette ressource essentielle.

L’histoire de Watergen est aussi celle d’une vision humaniste. Fondée par le Dr Michael Mirilashvili, l’entreprise est née d’une idée simple : si l’on peut assécher l’air, on peut aussi en extraire de l’eau pour répondre à un droit humain fondamental. Aujourd’hui, cette vision se décline également dans des projets commerciaux innovants, comme la production d’eau embouteillée aux Émirats arabes unis, issue de l’air local et aux couleurs nationales.

À l’aube de 2026, Watergen incarne une promesse : celle d’un futur où l’eau potable pourrait être produite partout, à partir de l’air que nous respirons.