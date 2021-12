Israël est "dans une position difficile" pendant les tensions sino-américaines (expert à i24NEWS)

"Les relations d'Israël avec la Chine, je dirais, sont le reflet des relations américano-chinoises"

Israël, qui entretient des liens importants à la fois avec les États-Unis et la Chine, se trouve par conséquent dans une position délicate alors que les relations entre Washington et Pékin se tendent.

Assaf Orion, directeur du programme Israël-Chine à l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale (INSS), s'est entretenu avec i24NEWS pour discuter des relations du pays avec Pékin.

"Je dirais que les relations d'Israël avec la Chine sont le reflet des relations américano-chinoises", a expliqué A. Orion à i24NEWS.

Il a ajouté qu'Israël était "dans une position difficile, comme beaucoup d'autres nations dans le monde, mais plus encore parce qu'il se tient entre son allié stratégique et irremplaçable, qui est l'Amérique, et la Chine, un partenaire économique et commercial important."

L'expert a déclaré qu'Israël surveillait de près les relations de Washington avec Pékin afin d'ajuster sa propre attitude avec l'empire du Milieu.

"Je pense que la politique américaine qui dit 'Nous rivalisons avec la Chine, coopérons avec elle là où nous le pouvons, et nous pouvons aussi être en conflit sur d'autres (questions)', est également pertinente pour Israël, a-t-il expliqué.

Cet été, le directeur de la CIA, William Burns, a exprimé la préoccupation de Washington concernant l'augmentation des investissements et de l'implication de la Chine en Israël, en particulier dans le secteur technologique, lors de sa rencontre avec le Premier ministre Naftali Bennett.