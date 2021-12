En Israël, le président chypriote fustige la Turquie qui "sabote tout effort d'entente régionale"

M. Anastasiades a appelé à des négociations entre Israéliens et Palestiniens vers une solution à deux États

En amont du huitième sommet trilatéral entre la Grèce, Chypre et Israël qui s'est tenu mardi à Jérusalem, le président chypriote a fustigé la Turquie qui "sabote tout effort d'entente régionale".

Nicos Anastasiades a accusé Ankara de "pratiquer une politique révisionniste selon laquelle la force primait le droit", et de "violer la zone économique exclusive (ZEE)" de son pays en Méditerranée.

Ces remarques interviennent tandis que des navires turcs ont été déployés pour forer des hydrocarbures dans les eaux où la Grèce et Chypre revendiquent des droits économiques exclusifs.

Le gaz naturel est situé au sud de la Turquie, à la croisée des ZEE d'Israël, de la Grèce, et de Chypre, or Ankara revendique des droits sur la région nord de l'île qu'elle considère comme son territoire.

La Turquie lance ainsi des missions d'exploration dans des zones qu'elle est la seule à juger comme faisant partie de sa ZEE, et condamne fermement toute exploration, octroi de concession ou forage dans ces secteurs.

Rejetant une division de l'île chypriote, M. Anastasiades a appelé mardi à des négociations entre Israéliens et Palestiniens vers une "solution à deux États juste et viable, qui répondra aux préoccupations légitimes de sécurité de l'État d'Israël et permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans une coexistence pacifique avec les pays voisins".