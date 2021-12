"Quasiment certain" qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta (Anthony Fauci)

"Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère"

l est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta, a déclaré mardi l'éminent scientifique Anthony Fauci, ajoutant qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux.

"Il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta", a dit le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère", a-t-il ajouté lors d'une interview téléphonique.

"Je pense que cela prendra encore deux semaines au moins en Afrique du Sud, puis lorsque nous aurons davantage d'infections dans le reste du monde, cela pourrait nous prendre plus longtemps pour voir le niveau de gravité" réel, a-t-il souligné.

Les données venant d'Afrique du Sud ne doivent pas être surinterprétées, a-t-il averti, la population de ce pays présentant notamment la particularité d'être très jeune.

Mais le nouveau variant est quoiqu'il en soit "clairement hautement transmissible", probablement davantage que Delta, selon le Dr Fauci.