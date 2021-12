Les États-Unis ont procédé à leur plus grande saisie d'armes iraniennes lors de convois maritimes en mer d'Oman

171 missiles sol-air et huit missiles antichars destinés aux rebelles houthis ont été saisis en 2019 et 2020

La marine américaine a procédé en 2019 et 2020 à sa plus grande saisie d'armes en provenance d'Iran lors de convois maritimes comprenant des missiles sol-air ainsi que des pièces de missiles de croisière, a révélé mardi le ministère américain de la Justice.

Les armes étaient transportées par deux "navires sans pavillon" naviguant dans la mer d'Oman et étaient destinées aux rebelles houthis soutenus par l'Iran au Yémen, selon un communiqué.

"Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), une organisation terroriste étrangère, a orchestré les livraisons d'armes, destinées aux militants houthis au Yémen", a-t-il été indiqué.

Cette saisie a été réalisée lors d'"opérations de sécurité maritime de routine" le 25 novembre 2019 et le 9 février 2020.

"171 missiles sol-air et huit missiles antichars, des éléments de missiles de croisière d'attaque terrestre et antinavires, des dispositifs de vision thermique et autres composants pour missiles et véhicules aériens sans pilote" ont été découverts, a-t-il été détaillé.

1,1 million de barils de produits pétroliers iraniens ont également été saisis sur quatre pétroliers battant pavillon étranger alors qu'ils se dirigeaient vers le Venezuela, selon le communiqué.

"Le ministère de la Justice continuera d'employer tous les outils disponibles pour lutter contre les menaces posées par les organisations terroristes et tous ceux qui cherchent à nuire aux États-Unis et à leurs alliés", a-t-il été souligné.