Crise France-Algérie: Jean-Yves Le Drian se rend à Alger ce mercredi

Il s'agit d'une "visite de travail, d'évaluation et de relance des relations", a précisé le Quai d'Orsay

Le ministre français des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu ce mercredi à Alger, a annoncé le Quai d'Orsay, premier déplacement d'un haut responsable gouvernemental français depuis la crise qui a éclaté au mois d’octobre entre la France et l'Algérie.

Lors de cette visite, révélée au dernier moment, M. Le Drian rencontrera son homologue algérien Ramtane Lamamra ainsi que le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Il s'agit d'une "visite de travail, d'évaluation et de relance des relations", a précisé le Quai d'Orsay.

Le président Emmanuel Macron avait accusé le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" autour de la guerre d'indépendance et de la France, selon des propos rapportés par le quotidien français Le Monde.

D'après le journal, il avait mis en doute l'existence d'une "nation algérienne" avant la colonisation française, suscitant de vives réactions dans la société algérienne.

Indignée, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris le 3 octobre.

La présidence française avait ensuite fait savoir que M. Macron regrettait "les polémiques et les malentendus" avec l'Algérie et assurait avoir "le plus grand respect pour la nation algérienne" et "son histoire".