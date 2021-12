Benny Gantz s'est entretenu avec Antony Blinken à Washington

Israël travaille au renforcement des relations avec la Jordanie et l'Égypte

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s'est entretenu jeudi soir avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken jeudi à Washington.

Benny Gantz a remercié le secrétaire d'État pour sa contribution au renforcement des relations entre Israël et les États-Unis et pour être un véritable "ami d'Israël".

Les deux hommes ont discuté des opportunités au Moyen-Orient, y compris de l'expansion des accords d'Abraham qui ont permis la normalisation des relations diplomatiques d'Israël avec plusieurs pays arabes de la région.

Benny Gantz a également déclaré à A. Blinken qu'Israël travaillait au renforcement des relations avec la Jordanie et l'Égypte et promeut des mesures de confiance pour les Palestiniens, y compris des mesures civiles et économiques sur lesquelles les équipes professionnelles se penchent actuellement.

Concernant l'Iran, le ministre de la Défense a souligné au secrétaire d'État la nécessité de mesures qui arrêteront le développement du programme nucléaire et l'agression iranienne.

Benny Gantz, et le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, se rendront à Ramallah la semaine prochaine pour rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

L'entrevue devrait porter sur des propositions de coopération sécuritaire et économique visant à aider l'AP à gouverner en Cisjordanie et à affaiblir le groupe terroriste Hamas à Gaza.