D. Trump critique Netanyahou pour avoir félicité très tôt J. Biden lors de son élection, "qu'il aille se faire foutre"

"Personne n'a fait plus que je n'ai fait pour Bibi et personne n'a fait plus pour Israël"

L'ancien président américain Donald Trump a critiqué dans une interview l'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour avoir félicité le nouveau président américain Joe Biden lors de sa victoire à l'élection présidentielle l'an dernier. D. Trump a jugé que le message de Netanyahou adressé à Joe Biden était arrivé beaucoup trop prématurément après l'annonce des résultats des élections, qu'il continue de contester à ce jour. "Il l'a fait très tôt, plus tôt que la plupart des autres dirigeants. Je ne lui ai plus parlé depuis. Qu'il aille se faire foutre", a déclaré Donald Trump dans une interview avec le journaliste israélien Barak Ravid. "J'ai vraiment aimé Netanyahou. Personne n'a fait plus que je n'ai fait pour Bibi. Personne n'a fait plus pour Israël que ce que je n'ai fait. Mais les élections ont été volées. La première personne à se présenter pour féliciter Joe Biden était Netanyahou. Les dirigeants d'autres pays, comme le Brésil, ont attendu, estimant eux aussi que l'élection avait été volée," a-t-il poursuivi. Donald Trump a mentionné sa décision de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan quelques jours avant les élections israéliennes d'avril 2019. "Prenez le Golan par exemple. C'était un gros problème. Les gens m'ont dit que c'était un cadeau d'une valeur de dix milliards de dollars. Je l'ai fait avant les élections, et ça l'a beaucoup aidé (Netanyahou NDLR). Il aurait perdu les élections sinon et grâce à moi il est arrivé en tête," a-t-il affirmé. "Personnellement, j'ai été très déçu de lui", a révélé Donald Trump. L'ancien président américain a également déclaré que sa décision de se retirer de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran était "en raison de mes relations avec Israël."