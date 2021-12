Israël et le Maroc célèbrent les un an de la reprise de leurs relations diplomatiques

"Ensemble, nous pouvons faire avancer notre vision commune d'une région pacifique, prospère et stable"

L'ambassadrice du Maroc aux Etats-Unis Lalla Joumala et l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis Michael Herzog ont célébré jeudi les un an de la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc.

L'ambassadeur Herzog a réitéré son engagement à travailler avec les Marocains non seulement pour développer les relations entre les deux pays, mais aussi pour collaborer sur des projets innovants qui amélioreront la région.

"Ce nouveau chapitre de notre relation spéciale va beaucoup plus loin que les intérêts géopolitiques. Les relations entre le peuple juif et le Maroc sont anciennes et uniques. Des générations de Juifs ont trouvé refuge dans tout le Maroc au cours de milliers d'années. Ensemble, nous pouvons faire avancer notre vision commune d'une région pacifique, prospère et stable," a déclaré Michael Herzog.

"Je crois fermement que les relations entre Juifs et musulmans pourraient apporter une contribution significative à cet égard. Ils pourraient changer la donne dans de nombreux domaines tels que l'accès à la santé, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la haute technologie," a-t-il ajouté.

L'ambassadrice Lalla Joumala a indiqué qu'une "décision audacieuse" avait été prise, il y a un an, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour rétablir les relations diplomatiques avec Israël dans le cadre d'un accord ouvrant de nouveaux ponts et voies entre nos pays.

Elle a également souligné la nécessité de travailler sans relâche afin de s'assurer que ces réalisations récentes soient approfondies pour maintenir l'élan en faveur de la paix et de la prospérité régionales.