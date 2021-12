Accord sur le nucléaire iranien: à l'instar d'Israël, les USA ne le trouvent "pas assez strict" (ex-ambassadeur)

"Il nous faut un accord plus fort, plus étendu et à plus long terme" (Gilad Erdan)

L’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies Gilad Erdan, a déclaré jeudi lors d'un entretien en Floride, que l’administration Biden était de fait du même avis qu'Israël sur le principe que l’accord de 2015 n’empêchait pas Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. "Je me félicite de constater que désormais, même l’administration Biden, dont plusieurs membres font partie de l’équipe ayant élaboré l’accord de 2015, se joint à nous pour dire qu’il nous faut un accord plus fort, plus étendu et à plus long terme", a déclaré M. Erdan, qui jusqu’au mois dernier était également ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis. "Cela signifie que l’ancien accord, signé lorsque Barak Obama était au pouvoir, ne permet pas de bloquer l’Iran dans sa course vers l’obtention de l’arme nucléaire", a-t-il dit jeudi, à l’occasion du sommet national du Conseil israélo-américain en Floride. L’ambassadeur a expliqué que l’Iran n’avait aucun intérêt à négocier un accord plus strict qui limiterait son programme nucléaire et ses activités dans la région. "Une fois les sanctions levées, les Etats-Unis n’auront plus aucun effet levier contre Téhéran", a-t-il mis en garde. Joe Biden a déclaré être pleinement engagé pour que l’Iran ne puisse jamais se doter de l’arme nucléaire, tout en assumant préférer la solution diplomatique. Toutefois, le président Biden a souligné que toutes les options seraient sur la table dans le cas où les négociations entre l'Iran et les puissances internationales, en cours actuellement à Vienne, venaient à échouer.