L'Iran est une menace "pour le monde entier" (Benny Gantz)

"La communauté internationale doit rester unie et agir avec force au nom de la paix mondiale"

L'"Iran est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale", a affirmé le ministre israélien de la Défense Benny Gantz auprès de hauts responsables américains à Washington cette semaine.

"J'ai profité de chaque occasion [pendant mon voyage à Washington] pour souligner : l'Iran est d'abord et avant tout la plus grande menace pour la paix et la stabilité mondiales et régionales, et ensuite seulement une menace pour Israël", a-t-il indiqué vendredi lors du sommet du Conseil américano-israélien de Floride (IAC).

La menace iranienne "ne devrait pas être considérée comme le problème d'Israël, ni comme un problème nécessitant une solution d'Israël", a-t-il martelé, tandis qu'il achève un voyage officiel aux Etats-Unis.

"Le monde entier est confronté à un problème et c'est au monde entier de le résoudre", a-t-il répété, précisant qu'Israël devait également retarder la préparation des moyens nécessaires pour agir contre l'Iran.

"La communauté internationale, avec la direction des États-Unis, doit rester unie et agir avec force contre les aspirations hégémoniques et le programme nucléaire de l'Iran et rétablir la stabilité au nom de la paix mondiale", a-t-il insisté.

M. Gantz a également dénoncé l'antisémitisme présenté sous la forme d'antisionisme, contre lequel "l'État d'Israël a l'obligation d'agir – et nous travaillons en coopération avec nos partenaires internationaux pour répondre à tous les crimes de haine contre les Juifs".

Le ministre de la Défense a conclu son discours soulignant la "nécessité" d'une normalisation élargie entre Israël et les pays voisins, à l'instar des accords d'Abraham.

"Seul un Etat d'Israël fort, sûr et moral peut tendre la main à la paix. Seul un Etat d'Israël fort, sûr et moral peut étendre la normalisation avec de nouveaux partenaires et approfondir les relations avec les partenaires existants - depuis la Jordanie et l'Égypte jusqu'au Maroc, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et même à nos voisins palestiniens".