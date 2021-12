Israël a consulté les États-Unis avant des frappes contre une base de lancement de missiles et un site nucléaire en Iran (média)

Suite aux consultations la Maison Blanche a félicité le gouvernement de Naftali Bennett pour sa "transparence"

Israël a consulté les États-Unis avant de mener des frappes secrètes contre une installation nucléaire iranienne en juin et une base de lancement de missiles en septembre, a rapporté samedi le New York Times.

Selon le quotidien américain, Israël aurait frappé une base appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et visé le complexe de Tesa, situé à Karaj utilisé pour la fabrication de centrifugeuses nécessaires à l'enrichissement de l'uranium.

Suite aux consultations, la Maison Blanche a félicité le gouvernement de Naftali Bennett, "beaucoup plus transparent" que ne l’a été l’ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, a indiqué le journal.

Les révélations du New York Times interviennent après des conversations avec plus d'une douzaine de responsables américains et israéliens, tandis que l'Etat hébreu n'a accepté la responsabilité d'aucune de ces frappes.

Le quotidien a par ailleurs affirmé que des tensions persistaient entre Washington et Jérusalem, les États-Unis et Israël étant en désaccord quant à l'efficacité des frappes contre des cibles iraniennes.

Israël est convaincu que le programme nucléaire iranien a subi plusieurs revers dus à ces frappes, des responsables américains estiment de leur côté que l'Iran reconstruit ses installations avec une technologie plus moderne.

D'après le journal, Jérusalem est préoccupé par le fait que si un accord nucléaire était conclu avec l'Iran, Washington essaierait d'empêcher Israël de mener d'autres frappes.

Pour l'heure, les Etats-Unis ont lancé des "préparatifs" en cas d'échec de la diplomatie pour régler le problème du nucléaire iranien, signalant que Washington ne croit plus guère au succès des discussions qui viennent de reprendre à Vienne.