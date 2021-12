La cheffe de l'USAID déplore la politisation de l'aide humanitaire aux Palestiniens

"La paix est un processus de construction de la compréhension et de la connexion entre les peuples"

Tandis que les républicains sont devenus ces dernières années de plus en plus opposés à l'octroi d'une aide humanitaire américaine aux Palestiniens, craignant qu'elle ne soit utilisée par des terroristes, l'administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, a déploré dimanche la politisation d'un tel soutien financier.

"Pendant des décennies, il y a eu un large consensus à la fois en Israël et aux États-Unis selon lequel les investissements dans la santé et le bien-être des Palestiniens profitaient à tous, y compris aux Israéliens", a-t-elle indiqué dans un discours préenregistré au gala d'hiver de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP).

Ce consensus couvrait également l'idée qu'"investir dans l'éducation d'une fille est à la fois juste et nécessaire. Quel que soit le côté de la ligne où cela se produit, et que le manque d'opportunités ne fait qu'alimenter la méfiance et l'aliénation", a-t-elle souligné.

"Pourtant, aujourd'hui, il est devenu controversé de fournir une aide vitale au peuple palestinien et d'investir dans son développement", a dénoncé Mme Power.

"Heureusement, chacun d'entre vous comprend, comme nous le faisons à l'USAID, que la paix n'est pas une destination", a-t-elle insisté.

"La paix est un processus de construction de la compréhension et de la connexion entre les peuples, un processus qui petit à petit, au milieu des avancées et des reculs, jette les bases de la réconciliation et de l'harmonie", a-t-elle rappelé.