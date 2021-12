Tornades aux Etats-Unis: l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants, l'aide s'organise

"J'ai tenu les mains de ceux qui étaient bloqués, coincés sous un mur de briques"

En marge de la recherche désespérée de survivants, l'aide a commencé à s'organiser dimanche autour d'une usine de bougies au coeur des Etats-Unis, devenue le symbole de la dévastation causée par des tornades qui ont fait au moins 94 morts dans plusieurs Etats du pays.

La fabrique de bougies Mayfield Consumer Products n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Équipés de grues, bulldozers et autres engins mécaniques, les secouristes ont fouillé méthodiquement dimanche les décombres.

Quelque 110 employés travaillaient dans l'usine vendredi soir pour répondre à la demande de la période des fêtes, quand la tornade a tout détruit. Plusieurs dizaines de personnes manquent toujours à l'appel.

Le président américain Joe Biden a déclaré une "grave catastrophe fédérale" dans le Kentucky après qu'une tornade meurtrière a frappé le pays le week-end dernier, a déclaré un responsable de l'administration Biden.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider", a promis le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qui s'est rendu sur place dimanche.

"Nous resterons jusqu'à ce que la reconstruction soit terminée", a-t-il ajouté.

Ce phénomène météorologique exceptionnel a traversé six Etats, y laissant une traînée de destructions sur des centaines de kilomètres, mais c'est à Mayfield, dans le Kentucky, que celles-ci ont été les plus dramatiques.

Ces Etats ont été traversés par "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden, qualifiant leurs ravages "d'inimaginable tragédie", rapporte un communiqué.

"Les mots manquent" à Jason Riccinto, pompier volontaire, pour décrire la dévastation sur le site. "On a creusé les gravats hier, j'y ai passé huit heures, la nuit d'avant on a travaillé jusqu'à 04H00 du matin. Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie", a-t-il confié à l'AFP.

"Des gens criaient, étaient apeurés. J'ai tenu les mains de ceux qui étaient bloqués, coincés sous un mur de briques", a-t-il relaté.

De l'étranger ont afflué des messages de sympathie. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi présenté dimanche ses "condoléances sincères", le pape adressant lui ses prières aux habitants du Kentucky depuis la place Saint-Pierre.

De plus, le Premier ministre Naftali Bennett a proposé dimanche l'aide de l'Etat d'Israël aux Etats-Unis tandis qu'au moins 80 personnes ont été tuées dans le seul Etat américain du Kentucky à la suite des tornades ayant ravagé le centre et le sud des Etats-Unis.

Ce phénomène météorologique violent touche particulièrement les immenses plaines américaines. Sur des vidéos amateur prises vendredi soir, on voit ces immenses colonnes noires balayant le sol, illuminées par des éclairs intermittents.

La série de tornades a balayé le Kentucky sur plus de 300 km, une des plus longues tornades jamais enregistré dans le pays.