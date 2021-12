Elon Musk est la personnalité de l'année pour Time magazine

"Le prochain grand objectif est de construire une ville autonome sur Mars" (E. Musk)

Nommé lundi personnalité de l'année par le magazine américain Time, Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX et homme le plus riche de la planète, ne fait pas l'unanimité, suscitant à la fois admiration et critiques acerbes.

A la tête d'une fortune estimée par Forbes à plus de 260 milliards de dollars (231 milliards d'euros), M. Musk, 50 ans, aura marqué 2021 de son empreinte, autant pour ses réussites entrepreneuriales que ses saillies sur Twitter.

"La personnalité de l'année est un marqueur d'influence", écrit dans un éditorial le patron du Time, Edward Felsenthal. "Peu d'individus ont autant d'influence que M. Musk sur la vie sur Terre et potentiellement aussi sur la vie en dehors de la Terre."

Avec la société d'exploration spatiale SpaceX, qu'il a fondée en 2002, il a enchaîné les succès, d'un contrat exclusif signé avec la Nasa pour construire le prochain module d'alunissage de l'agence américaine à la première mission orbitale de l'Histoire ne comptant aucun astronaute professionnel à bord.

"Le but global est de permettre à la vie de se développer sur plusieurs planètes et de faire de l'humanité une civilisation spatiale", a affirmé M. Musk dans l'entretien accordé au Time.

"Le prochain grand objectif est de construire une ville autonome sur Mars et d'y faire venir des animaux et des créatures terrestres. Un peu comme une arche de Noé du futur", a ajouté l'entrepreneur d'origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain.