Vladimir Poutine veut des négociations "immédiates" avec l'Otan sur fond de tensions autour de l'Ukraine

Il s'agit de "définir les garanties juridiques afin d'exclure le déploiement d'armement menaçant la Russie"

Le président russe Vladimir Poutine a appelé mardi à des négociations "immédiates" avec l'Otan et les Etats-Unis sur les garanties à apporter à la Russie pour sa sécurité, sur fond de tensions autour de l'Ukraine.

"Vladimir Poutine a souligné la nécessité du lancement immédiat de négociations avec les Etats-Unis et l'Otan", a indiqué le Kremlin dans un communiqué après un échange du président russe avec son homologue finlandais.

L'objectif est de "définir les garanties juridiques pour la sécurité de notre pays, afin d'exclure l'élargissement futur de l'Alliance à l'Est et le déploiement de systèmes d'armement menaçant la Russie en Ukraine et d'autres Etats voisins", a-t-il été précisé.