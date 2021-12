Les EAU menacent d'annuler l'accord de vente des F-35 avec les États-Unis (WSJ)

Les exigences en matière de sécurité des États-Unis seraient trop lourdes

Les Émirats arabes unis menacent de se retirer d'un accord de plusieurs milliards de dollars portant sur l'achat d'avions F-35, de drones et d'autres munitions de pointe de fabrication américaine, ont déclaré des responsables américains, a rapporté le Wall Street Journal.

Ce retrait constituerait un bouleversement important entre deux alliés de longue date actuellement en désaccord sur le rôle de la Chine dans le Golfe.

Le gouvernement émirati a déclaré aux responsables américains qu'il avait l'intention d'annuler l'accord parce qu'Abou Dhabi pensait que les exigences de sécurité que les États-Unis avaient établies pour protéger l'armement de haute technologie de l'espionnage chinois étaient trop lourdes, ont précisé les responsables.

"Les Émirats arabes unis ont informé les États-Unis qu'ils suspendaient les discussions en vue d'acquérir le F-35", a déclaré un responsable des Émirats arabes unis dans un communiqué.

"Les exigences techniques, les restrictions opérationnelles et l'analyse coûts/avantages ont conduit à cette réévaluation", a-t-il précisé.

"Les États-Unis restent le fournisseur privilégié des Émirats arabes unis pour les besoins de défense avancés et les discussions sur le F-35 pourraient être rouvertes à l'avenir", a ajouté le responsable émirati.

Les responsables américains ont accusé réception de la lettre et des préoccupations des Émirats.

Cependant, les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par l'influence de la Chine dans les Émirats arabes unis, et ont énoncé des conditions qui garantiraient que les avions de chasse de cinquième génération et les drones avancés ne seraient pas vulnérables à l'espionnage chinois.