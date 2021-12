Les responsables américains et palestiniens relancent le dialogue économique après 5 ans d'interruption

"La croissance de l'économie palestinienne jouera un rôle essentiel vers une solution négociée à deux États"

Des responsables américains et palestiniens se sont entretenus mardi en vidéoconférence pour la relance du "Dialogue économique américano-palestinien" (USPED), des discussions absentes de l'agenda américain sous l'administration Trump.

Les responsables de plusieurs bureaux gouvernementaux des deux côtés ont évoqué le "développement des infrastructures, l'accès aux marchés américains, la réglementation américaine, le libre-échange, les questions financières, les énergies renouvelables et les initiatives environnementales, la connexion des entreprises palestiniennes et américaines et la résolution des obstacles au développement économique palestinien", a-t-il été indiqué dans un communiqué du département d'État.

Depuis son entrée en fonction en janvier dernier, le président américain Joe Biden a renouvelé des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire à la Cisjordanie, à la bande de Gaza et à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA.

Lors de la réunion mardi – la première en cinq ans – les participants se sont engagés à "étendre et approfondir la coopération et la coordination [US-Palestiniennes] dans un éventail de secteurs", a -t-il été ajouté.

Lors des propos tenus à l'ouverture de la réunion, la secrétaire adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, a souligné la conviction de l'administration Biden-Harris que "le peuple palestinien mérite de vivre dans la liberté, la sécurité et la prospérité".

"La croissance de l'économie palestinienne jouera également un rôle essentiel dans la progression de notre objectif politique primordial : une solution négociée à deux États, avec un État palestinien viable vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec Israël", a-t-elle souligné.