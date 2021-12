Des élus américains appellent à des sanctions contre le groupe israélien NSO

Les législateurs appellent à appliquer notamment contre NSO des sanctions financières selon la loi Magnitski

Un groupe de législateurs américains a appelé mardi les Départements d'Etat et du Trésor à sanctionner la société israélienne de logiciels espions NSO ainsi que trois autres entreprises de surveillance qui, selon eux, ont aidé des régimes autoritaires à commettre des violations des droits humains.

Selon un courrier adressé mardi soir, dont l'agence de presse Reuters a obtenu une copie, ils demandent à imposer des sanctions contre les hauts responsables de NSO, la société de cybersécurité des Émirats arabes unis, DarkMatter, et les sociétés européennes de surveillance en ligne Nexa Technologies et Trovicor.

Les législateurs estiment que la loi bipartite Magnitski adoptée par le Congrès en 2012 qui prévoit d'imposer des sanctions financières et des interdictions de visa devrait être appliquée contre ces entreprises.

La lettre a été signée par les présidents des Commissions des finances du Sénat et du renseignement de la Chambre.

Seize autres législateurs démocrates ont également apporté leur soutien.

L'industrie des logiciels espions dépend des investissements et des banques américains, selon eux, et "pour les punir de manière significative et envoyer un signal clair à l'industrie des technologies de surveillance, le gouvernement américain devrait déployer des sanctions financières".

Les entreprises ont facilité la "disparition, la torture et le meurtre de militants des droits humains et de journalistes".

Début novembre, Washington a annoncé avoir placé NSO Group sur sa liste des entreprises interdites parce qu'elles constituent une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

NSO serait actuellement en grande difficulté financière et risque de faire défaut sur ses remboursements de prêts, s’élevant à près de 500 millions de dollars (443 millions d’euros), des difficultés aggravées par les poursuites judiciaires lancées par Apple, qui a porté plainte contre le groupe pour avoir ciblé des utilisateurs et réclamé une injonction permanente contre la société israélienne.