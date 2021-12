"Nous pourrions reconnaître Jérusalem comme capitale dans les prochains mois" (envoyé ukrainien)

L'Ukraine prévoir d'ouvrir un bureau diplomatique à Jérusalem

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré jeudi que son pays pourrait bientôt reconnaître Jérusalem comme la "seule et unique capitale" d'Israël, et espère ouvrir une branche de son ambassade dans la ville au cours de l'année à venir, lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Korniychuk a déclaré au Times of Israel qu'il pensait que la reconnaissance était une question de mois, et non d'années, mais que M. Zelensky devait remplir certaines conditions préalables dans les relations entre les pays en matière de sécurité et de défense avant que cela ne puisse se produire.

Ces remarques ont été faites lors d'un événement marquant les 30 ans des liens entre Israël et l'Ukraine, auquel a participé le ministre des Affaires de Jérusalem, Ze'ev Elkin, qui a grandi en Ukraine.

Au cours de son discours, M. Elkin a exprimé l'espoir que M. Zelensky ouvre une succursale à Jérusalem, ce qui est prévu depuis le mandat de l'ex-premier ministre Benyamin Netanyahou.

M. Elkin a ensuite remis à M. Korniychuk un artefact vieux de 2.700 ans portant le mot "Jérusalem" en hébreu, puis l'envoyé ukrainien a pris le micro et a fait cette annonce improvisée, selon des sources présentes à l'événement.

Cette déclaration est intervenue alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie s'intensifient. Des responsables du renseignement des États-Unis ont déclaré au début du mois que la Russie planifiait une éventuelle offensive militaire qui pourrait commencer dès le début de 2022.