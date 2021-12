Moscou présente des propositions de traités pour limiter l'influence de l'Otan et des Etats-Unis

La Russie veut négocier "dès samedi" avec les Etats-Unis ces mesures présentées comme essentielles

La Russie a dévoilé vendredi deux propositions de traités pour limiter l'influence militaire américaine et de l'Otan dans son voisinage et veut négocier "dès samedi" avec les Etats-Unis ces mesures présentées comme essentielles pour empêcher l'escalade des tensions.

Les deux textes, appelés "traité entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité" et "accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des Etats membres" de l'Otan, prévoient notamment d'interdire tout nouvel élargissement de l'Alliance et l'établissement de bases militaires américaines dans les pays de l'ancien espace soviétique, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.