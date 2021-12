Faisant allusion au conflit avec la Russie, V. Zelensky compare l'Ukraine au peuple juif

"Israël est souvent un exemple pour l'Ukraine"

Dans un contexte de regain de tensions entre la Russie et l'Ukraine, le dirigeant ukrainien a établi des parallèles entre sa nation et le peuple juif lors d'un événement organisé par des membres de la communauté juive à Kiev, a rapporté vendredi le Jewish Telegraphic Agency.

"Nous savons ce que c'est que de ne pas avoir son propre État. Nous savons ce que cela signifie de défendre son propre État et sa propre terre les armes à la main, au prix de nos propres vies", a déclaré le président Volodymyr Zelensky, qui est de confession juive, lors d'un discours prononcé mercredi.

M. Zelensky, un acteur et comédien qui a été élu président en 2019, a fait ces commentaires lors du troisième Forum juif annuel de Kiev, organisé par la Confédération juive d'Ukraine, un organisme communautaire, avec plusieurs partenaires.

"Les Ukrainiens et les Juifs accordent tous deux de l'importance à la liberté, et ils œuvrent de la même manière pour que l'avenir de nos États soit à notre goût, et non à celui que d'autres souhaitent pour nous. Israël est souvent un exemple pour l'Ukraine", a affirmé M. Zelensky, qui n'a pas mentionné explicitement la Russie dans son discours lors de l'événement, qui s'est tenu en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

Le thème de la conférence de cette année était le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Ukraine et Israël.

Par ailleurs, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré au Times of Israel que l'Ukraine pourrait reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël - un objectif qu'Israël a promu intensivement ces dernières années - sous réserve de certaines conditions liées à la sécurité.

Le quotidien Haaretz a cité l'ambassadeur qui a déclaré : "Aucun ministre des Affaires étrangères ou ambassadeur ne peut appeler Jérusalem autrement que la capitale d'Israël."

La collaboration en matière de sécurité entre Israël et l'Ukraine est une question sensible pour l'État juif, car Israël a tout intérêt à maintenir une relation constructive avec la Russie, qui est la plus grande puissance militaire sur le terrain en Syrie.

Israël, qui a également des liens étroits avec l'Ukraine, a tenté de rester neutre dans le conflit en Europe de l'Est.

Selon les agences de renseignement occidentales, la Russie a rassemblé environ 100.000 soldats le long de sa frontière avec l'Ukraine, ce qui fait craindre une reprise des combats dans ce pays.