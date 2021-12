Covid-19: les contaminations par le variant Omicron doublent tous les 1,5 à 3 jours (OMS)

Omicron est plus transmissible que la souche Delta mais provoquerait des symptômes moins graves

Le variant Omicron du coronavirus a été détecté dans 89 pays à ce jour, et les cas de COVID-19 impliquant cette mutation doublent tous les 1,5 à 3 jours, aussi bien en raison des retours de voyage de l’étranger que des transmissions locales, a indiqué ce samedi l'Organisation mondiale de la santé.

Le variant, découvert pour la première fois fin novembre en Afrique du Sud, s'est propagé rapidement même dans les pays où les taux de vaccination sont élevés et où une proportion importante de la population s'est rétablie de la maladie.

Il reste toutefois à définir si le taux de transmission d'Omicron est dû au fait qu'il est moins sujet aux réponses immunitaires, à sa transmissibilité plus élevée, ou bien à une combinaison de ces deux facteurs, a souligné l'OMS.

"Il existe des données encore limitées sur la gravité clinique d'Omicron", a précisé l'organisation.

Pour ce qui est de l’efficacité du vaccin, l’OMS a déclaré que les données disponibles restaient là aussi limitées, et qu’il n’y avait encore aucune preuve évaluée par des pairs de l'efficacité ou non du vaccin face au variant", précisant que la mutation Omicron deviendrait rapidement dominante dans les pays où elle a été détectée.

L'OMS a déclaré plus tôt cette semaine qu'Omicron était plus transmissible que la souche Delta et réduisait l'efficacité du vaccin, mais provoquait des symptômes moins graves, selon les premières données.