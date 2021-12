Des milliers de civils tués dans des frappes de drones américains (média)

"Pas un seul rapport ne conclut à une faute ou une sanction disciplinaire"

Des "renseignements défectueux" révélés par de nouveaux documents du Pentagone ont entraîné la mort de milliers de civils lors de frappes de drones privilégiées depuis 2014 par l'armée américaine dans sa guerre contre les groupes jihadistes en Afghanistan, Irak et Syrie.

"La guerre aérienne américaine a été marquée par des renseignements défaillants, des tirs de missiles hâtifs et imprécis, et la mort de milliers de civils, dont de nombreux enfants", a rapporté samedi le New York Times, selon quelque 1.300 rapports obtenus par le quotidien américain dans le cadre de la loi sur la transparence dans les administrations (FOIA).

"Pas un seul rapport ne conclut à une faute ou une sanction disciplinaire", a souligné le journal, tandis qu'en cinq ans, l'armée américaine a mené plus de 50.000 frappes aériennes en Afghanistan, Syrie et Irak.

Elle a admis avoir accidentellement tué 1.417 civils dans des frappes aériennes en Syrie et Irak depuis 2014. En Afghanistan, le chiffre officiel est de 188 civils tués depuis 2018.

Le journal cite notamment le cas de 85 personnes identifiées par les forces spéciales américaines comme des combattants de l'État islamique dans le nord de la Syrie, tandis que l'enquête du New York Times montre qu'il s'agissait de120 villageois.

Selon cette source, les erreurs d'identification ont représenté 17% des incidents, et causé près d'un tiers des morts et des blessés civils.

Cité par le New York Times, le porte-parole du Centcom, le commandant Bill Urban, a noté que "même avec la meilleure technologie du monde, des erreurs se produisent, qu'elles soient dues à des informations erronées ou à une mauvaise interprétation des informations disponibles".

"Nous faisons tout pour éviter de faire du tort. Nous enquêtons sur tous les cas crédibles. Et nous regrettons chaque perte de vie innocente", a-t-il affirmé.