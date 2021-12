Pourparlers à Vienne: "L'Iran sans véritables monnaies d'échange" (Benny Gantz)

"Je suis certain que bientôt - les actions officielles et officieuses seront étendues, par divers moyens"

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a accusé lundi l'Iran de faire durer les négociations qui se déroulent à Vienne sur son programme nucléaire, Téhéran n'ayant aucune "monnaie d'échange".

"La situation intérieure de l'Iran présente une opportunité pour la communauté internationale", a-t-il signalé à l'ouverture de la réunion de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense.

"L'Iran n'est pas une puissance dirigeante - ses citoyens souffrent de la mauvaise situation économique", a souligné M. Gantz, ajoutant que "les investissements et le développement ont été réduits de 50% au cours de la dernière décennie, et le pays est confronté à plusieurs défis internes et externes".

"Le régime iranien est bien conscient de cette situation et se lance dans des négociations sans véritables monnaies d'échange", a-t-il affirmé.

"Il est possible et nécessaire de mettre un terme à la stratégie iranienne qui consiste à faire durer les négociations", a-t-il estimé.

Le ministre de la Défense a par ailleurs rappelé qu'Israël développait la collaboration internationale, "et je suis certain que bientôt - les actions officielles et officieuses seront étendues, par divers moyens".

"Depuis un an et demi, nous sommes engagés dans l'élargissement des forces, avec de nouveaux moyens qui garantiront la supériorité sécuritaire d'Israël dans la région face à toutes les menaces", a-t-il en outre assuré.

Ces remarques interviennent tandis que l'Iran a affirmé qu'il ripostera de manière "écrasante" contre toute attaque israélienne, estimant dans le même temps qu'"une menace contre les sites nucléaires et militaires de l'armée islamique République d'Iran par le régime sioniste n'est pas possible sans le feu vert et le soutien des États-Unis".