Israël: 10 individus mis en examen pour avoir exporté illégalement des missiles vers la Chine

Le département financier du bureau du procureur d'État a indiqué que dix Israéliens et trois entreprises allaient être inculpés de graves infractions à la sécurité liées à la vente illégale de missiles à la Chine.

Selon le bureau du procureur général, l'accord commercial mis en cause a été négocié par Ephraim Menashe, un entrepreneur israélien de drones et fondateur de la société Solar Sky, qui a embauché Tzvika et Ziv Naveh, propriétaires de la société de drones Innocon, ainsi que d'autres suspects anonymes.

"Les suspects ont fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire sécuritaire de grande ampleur, dans laquelle ils étaient soupçonnés de fabriquer, négocier et exporter des missiles de croisière à usage militaire, sans permis", ont déclaré les procureurs.

Les suspects seront convoqués pour une audience préalable à leur inculpation. Les charges retenues contre eux sont des infractions à la sécurité relatives aux armes, au blanchiment d'argent, ou encore à la violation de la loi du contrôle des exportations de défense.

L'Agence de contrôle des exportations de défense du ministère de la Défense, créée en 2006, gère l'exportation et l'octroi de licences de tous les équipements et technologies de défense fabriqués en Israël, et les entreprises concernées sont tenues de lui demander un permis avant de négocier des accords à l'étranger.

Une fois les missiles fabriqués, E. Menashe en aurait exporté des dizaines vers la Chine de manière secrète en échange de millions de dollars qu'il a cachés aux autorités, selon les procureurs.

Israël compte quelque 1.600 exportateurs d'armes agréés, qui emploient 150.000 à 200.000 personnes. En outre, il existe une vaste chaîne d'approvisionnement de sous-traitants qui fournissent des logiciels, du matériel, des matières premières et d'autres biens nécessaires à la production d'armes.