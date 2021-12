Afghanistan: les Etats-Unis proposent à l'ONU de faciliter l'acheminement d'aide humanitaire pendant un an

La Chine, soutenue par la Russie, avait bloqué un premier projet américain basé sur le cas par cas

Les Etats-Unis ont remis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution facilitant sur un an l'aide humanitaire à l'Afghanistan, après avoir abandonné, contraints par la Chine, l'idée d'un mécanisme du cas par cas pour cette assistance qu'ils ne veulent pas voir bénéficier aux talibans.

Profondément remanié par rapport à une première version rejetée dans la journée par la Chine, la Russie, mais aussi l'Inde, la France ou le Royaume-Uni, ce texte a été transmis lundi soir au Conseil et pourrait faire l'objet d'un vote prochainement, selon des diplomates.

La position de Pékin, détenteur d'un droit de veto comme membre permanent du Conseil de sécurité, n'est pas connue à ce stade sur ce projet obtenu par l'AFP.

Il stipule que, "pendant une période d'un an, l'assistance humanitaire et les autres activités liées aux besoins humains fondamentaux en Afghanistan ne constituent pas une violation" de la résolution 2255 de 2015 imposant des sanctions à des entités liées aux talibans.

"La gestion et le paiement de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques et la fourniture de biens et services nécessaires pour assurer une telle assistance ou soutenir de telles activités sont autorisées", précise le projet.

Plus tôt, la Chine, soutenue par la Russie, avait bloqué un premier projet américain prévoyant d'autoriser au cas par cas des exemptions aux sanctions à des fins humanitaires.