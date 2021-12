51% des Israéliens favorables à un sommet entre N. Bennett et M. Abbas (sondage)

49 % des personnes interrogées sont favorables à des pourparlers directs entre le Hamas et Israël

Une majorité d'Israéliens sont favorables à ce que le Premier ministre Naftali Bennett rencontre le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et près de la moitié sont favorables à des pourparlers directs avec le groupe terroriste Hamas, selon un sondage publié mercredi par le groupe de gauche Initiative de Genève.

Les résultats de l'enquête menée en ligne et par téléphone, réalisée la semaine dernière, montrent que 51 % des personnes interrogées sont favorables à un sommet Bennett-Abbas. 39% ont déclaré ne pas soutenir l'idée et 10% se sont dits indécis.

Concernant le Hamas, les dirigeants de la bande de Gaza et les rivaux de l'AP basée en Cisjordanie, 49 % des personnes interrogées sont favorables à des pourparlers directs et ouverts, tandis que 40 % sont contre et 11 % disent ne pas savoir, a indiqué l'Initiative de Genève dans un communiqué.

L'enquête, menée par le groupe Midgam auprès de 504 personnes, a révélé que, dans l'ensemble, 75 % des électeurs des partis de la coalition gouvernementale sont favorables à une rencontre entre Naftali Bennett et Mahmoud Abbas, tandis que 25 % ne le sont pas.

La moitié des Israéliens (50 %) pensent que le remplaçant d'Abbas, âgé de 86 ans, sera pire pour Israël, tandis qu'une petite minorité, 16 %, estime que le prochain dirigeant palestinien sera meilleur. Les 34 % restants ne se prononcent pas.

Gadi Baltiansky, directeur général de l'Initiative de Genève, a affirmé dans un communiqué que le public "ne croit pas à la politique de gestion du conflit du gouvernement".

Il a exhorté Naftali Bennett et Yaïr Lapid à "écouter le public" et à lancer immédiatement des pourparlers avec les dirigeants palestiniens.