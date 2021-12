"Le Maroc et Israël sont des alliés et des amis"(David Govrin à i24NEWS)

"Nous coopérons dans tous les domaines possibles"

Le Maroc, Israël et les Etats-Unis ont célébré mercredi le premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre le royaume chérifien et l'Etat hébreu.

"L'année a été très réussie, nous avons signé une série d'accords et de mémorandums dans de nombreux domaines tels que l'aviation, l'économie, la sécurité, le sport ou encore l'eau", a déclaré David Govrin, ambassadeur d'Israël au Maroc.

Des groupes de travail ont été crées pour "traduire ces accords en actes", selon l'ambassadeur, qui a rappelé la mise en place des premiers vols directs entre les deux pays.

"Le Maroc et Israël sont des alliés et des amis, et nous coopérons dans tous les domaines possibles", a souligné M. Govrin à i24NEWS.

Selon le diplomate, les deux pays font face aux mêmes menaces "qui essaient de remettre en cause la stabilité dans la région", en citant en première plan la République islamique d'Iran.

"Ces deux pays ont raison de coopérer dans le domaine de la sécurité", a-t-il estimé.

La reprise des relations s'inscrit dans le cadre des "accords d'Abraham" qui ont vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec Israël sous l'administration de l'ex-président américain Donald Trump.