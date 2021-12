La marine américaine a saisi des armes iraniennes à destination du Yémen

Les marines ont trouvé 1.400 fusils de type Kalachnikov et 226.600 cartouches

La marine américaine a déclaré avoir saisi une grande cache de fusils d'assaut et de munitions passés en contrebande sur un navire de pêche iranien probablement à destination du Yémen, rapporte jeudi l'Associated Press.

Les navires de patrouille de la marine américaine ont découvert les armes à bord d'un navire de pêche apatride lors d'une opération qui a commencé lundi dans le nord de la mer d'Oman, au large d'Oman et du Pakistan.

Les marines ont trouvé 1.400 fusils de type Kalachnikov et 226.600 cartouches, ainsi que cinq membres d'équipage yéménites.

Les pays occidentaux et les experts de l'ONU ont accusé à plusieurs reprises l'Iran d'avoir introduit en contrebande des armes et des technologies illicites au Yémen au fil des ans, alimentant la guerre civile et permettant aux Houthis de tirer des missiles et des drones sur l'Arabie saoudite voisine.

L'Iran nie toutefois avoir armé les Houthis.

"La fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'armes aux Houthis viole les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les sanctions américaines", a indiqué la marine américaine dans un communiqué.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'interception des armes.