Le président israélien présente ses meilleurs vœux à Vladimir Poutine pour la nouvelle année

Isaac Herzog a invité son homologue russe à inaugurer le musée consacré aux soldats juifs l'année prochaine

Le président israélien Isaac Herzog a contacté son homologue russe Vladimir Poutine vendredi par téléphone afin de présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2022.

"Le président Herzog a souhaité au président Poutine et au peuple russe une bonne année et un joyeux Novy God", a annoncé un communiqué de son bureau.

"Il a souligné les bonnes relations entre Israël et la Russie, tandis que de son côté, Vladimir Poutine a rappelé que les deux pays étaient unis par trente ans de relations diplomatiques", a-t-il été indiqué.

"Les deux chefs d'Etat ont évoqué la coopération large et croissante dans plusieurs secteurs, en particulier dans les domaines de l'économie, de la science et de l'agriculture", a précisé le communiqué, ajoutant que diverses questions bilatérales avaient également été abordées.

Isaac Herzog a été invité à se rendre "bientôt" à Moscou par M. Poutine, qui lui-même a été convié à participer à l'inauguration du musée Chaim Herzog consacré aux soldats juifs de la Seconde Guerre mondiale.

L'établissement, nommé en mémoire de son père, le sixième président de l'État d'Israël, devrait ouvrir ses portes en 2022.

Dans quelques jours, Isaac Herzog marquera les six premiers mois de sa présidence, une courte période durant laquelle il a déjà su donner à la fonction suprême un style novateur qui lui est propre, et qui séduit de plus en plus d'Israéliens.