La société d'investissement de Jared Kushner lève 3 milliards de dollars

La société investira également dans des entreprises israéliennes

La société d'investissement mondiale de Jared Kushner, Affinity Partners, a levé plus de 3 milliards de dollars de fonds engagés auprès d'investisseurs internationaux, a déclaré jeudi à Reuters une personne proche du dossier.

M. Kushner, un ancien haut conseiller de l'ancien président Donald Trump qui est marié à sa fille Ivanka, a formé Affinity Partners, basé à Miami, l'été dernier après avoir décidé de s'éloigner de la politique.

Il prévoit d'investir dans des entreprises américaines et israéliennes qui cherchent des opportunités d'expansion internationale en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions d'Asie.

Les informations sur les investisseurs spécifiques n'ont pas été divulguées, mais Affinity cible les institutions américaines et les institutions d'investissement étrangères, y compris les fonds souverains et les particuliers fortunés.

Affinity espère conclure sa première transaction au cours du premier trimestre de 2022, a précisé la source.

La société a embauché une vingtaine de personnes et prévoit de se concentrer sur les investissements basés aux États-Unis ainsi qu'au Moyen-Orient.

Jared Kushner a aidé à négocier des accords entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc en l'espace de six mois l'année dernière. Il a également aidé à négocier un nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Il espère également créer "un corridor d'investissement" entre Israël et l'Arabie saoudite en travaillant avec des entreprises et des investisseurs israéliens et du Golfe, a déclaré la source.

Il a également écrit un livre sur son expérience à la Maison Blanche qui devrait être publié par HarperCollins en 2022.