Le télescope James Webb le plus puissant au monde s'est envolé dans l'espace

Le télescope de la NASA a été lancé dans une quête audacieuse à la recherche de signes de vie

Le télescope spatial le plus grand et le plus puissant au monde a été injecté avec succès samedi par la fusée Ariane 5 pour rejoindre dans un mois son poste d'observation et parcourir l'Univers à la recherche de signes de vie.

"Bonne séparation Webb télescope, Go Webb", a annoncé Jean-Luc Voyer depuis le centre de contrôle, à Kourou.

Le télescope James Webb de la NASA, l'instrument d'observation du cosmos le plus perfectionné jamais envoyé dans l'espace, s'est envolé depuis la Guyane française sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud.

L'observatoire de 10 milliards de dollars s'est précipité vers sa destination à 1,5 million de km de la Terre, plus de quatre fois au-delà de la position de la Lune.

Il permettra de mieux comprendre la formation des étoiles et des galaxies, mais il faudra attendre encore six mois avant que ses yeux infrarouges ne soient prêts à balayer le cosmos.

Le miroir, de 6,5 mètres d'envergure, et le bouclier thermique du télescope, pliés à la manière d'un origami pour s'insérer dans le cône de nez de la fusée, doivent avant tout se déployer pour permettre à l'instrument de remonter le temps de quelques 13,7 milliards d'années, à peine 100 millions d'années après la formation du Big Bang.

"Cela va nous donner une meilleure compréhension de notre univers et de notre place dans celui-ci : qui nous sommes, ce que nous sommes", a déclaré l'administrateur de la NASA, Bill Nelson.

"C'est un lancement pour l'humanité ", a de son côté déclaré le PDG d'Arianespace, Stéphane Israel, quelques minutes avant le décollage. "Après les découvertes de James Webb, nous ne verrons plus jamais le ciel de la même manière".