A travers le monde, un second Noël "pas comme souhaité" en raison de la pandémie

Plusieurs milliards de personnes ont célébré samedi, pour la deuxième année consécutive, un Noël "pas comme souhaité" en raison de la pandémie de Covid-19 et de son très contagieux variant Omicron, qui ont entraîné l'annulation et le retard de milliers de vols durant le week-end.

Face au "raz-de-marée" des contaminations au variant Omicron, le gouvernement britannique a sonné la mobilisation générale pour injecter une dose de rappel à tous les adultes du Royaume-Uni d'ici à la fin de l'année. Avec un million d'injections par jour, le rythme n'a jamais été aussi soutenu.

En France, le jour de Noël a été synonyme sur le plan sanitaire d'un nouveau record, de plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens, selon les autorités. Le gouvernement doit adopter lundi un projet de loi rendant le pass vaccinal obligatoire.

Avec des pilotes et des hôtesses en quarantaine, les compagnies aériennes ont dû annuler ce week-end plus de 5.600 vols dans le monde, dont beaucoup sur des trajets liés aux Etats-Unis, et des milliers de vols ont été retardés.

Aux Etats-Unis, la vague Omicron dépasse déjà le pic du variant Delta, avec 171.000 cas quotidiens en moyenne sur sept jours. Les hôpitaux sont saturés.

De son côté, la Chine a signalé samedi 140 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre le plus élevé depuis quatre mois. Le pays s'empresse pour contenir l'épidémie peu avant les Jeux olympiques d'hiver, prévus en février.

La pandémie a fait au moins 5.391.404 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan réel pourrait être deux à trois fois supérieur.

L'épidémie a encore accéléré dans presque toutes les régions du monde lors de la semaine écoulée, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Asie, selon les bases de données de l'AFP.