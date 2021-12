Le Centre Simon Wiesenthal place la BBC en 3e position de sa liste de groupes antisémites

"Nous pensons que la BBC s'est rendue coupable de plusieurs incidents antisémites au cours de l'année écoulée"

La chaîne britannique BBC a été qualifiée d'"antisémite" par le Centre Simon Wiesenthal et classée à la troisième position sur une liste annuelle qui répertorie les mouvements antisémites, selon un rapport publié dimanche par le Mail on Sunday.

Ce classement place la chaîne britannique juste derrière l'Iran et le groupe terroriste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza.

"On pourrait être surpris de voir la BBC sur notre liste, mais la décision de la placer en 3e position est intervenue après des mois de débats et de discussions intenses", a déclaré au Mail On Sunday le rabbin Marvin Hier, responsable du Centre.

"Nous pensons que la BBC s'est rendue coupable de plusieurs incidents antisémites au cours de l'année écoulée", a-t-il indiqué.

"Les gens pourraient penser que nous désignerions des groupes néonazis sur notre liste, mais la BBC est là parce que lorsqu'une organisation mondialement reconnue permet à l'antisémitisme de s'infiltrer dans ses reportages, cela la rend d'autant plus insidieuse et dangereuse", a-t-il souligné.

"Les gens du monde entier font confiance à la BBC et comptent sur elle pour des reportages véridiques sur les événements mondiaux", a-t-il détaillé.

Le rapport du Centre Wiesenthal, qui sera publié mardi, classe l'Iran en 1ère position de la liste suivi du groupe terroriste palestinien Hamas qui contrôle la bande de Gaza.